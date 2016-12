Microsoft revoit le fonctionnement de sa page Office.com pour les abonnés Office 365

Microsoft vient de mettre à jour la page Office.com à destination des abonnés Office 365 professionnels. Il s’agit avant tout de mettre en avant les applications web et documents que les clients utilisent le plus souvent.

Office.com se veut depuis l’avènement d’Office 365 la page à partir de laquelle on pilote l’ensemble des services. On y trouve la grille des applications web, comme Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Delve, Yammer, le flux d’actualités, OneDrive, Sway ou encore les PowerApps, récemment sorties en version finale.

Microsoft voulait cependant repenser son interface principale après avoir pris en compte un certain nombre de demandes des clients. L’idée était de mettre en avant les services les plus couramment utilisés, de même que les documents récemment ouverts, pour ne pas avoir à les chercher dans les applications associées, ou dans OneDrive.

Des vignettes qui changent de taille selon l'utilisation

La nouvelle page, assez sobre, commence donc par afficher la grille complète des applications. Par défaut, toutes les cases ont la même taille, Office 365 se contentant d’aligner les icônes. En-dessous, on trouve plusieurs nouvelles sections, en fonction de ce qui est utilisé. Dans la plupart des cas, on trouvera au moins deux listes, l’une pour les documents récemment créés ou ouverts dans l’ensemble de travail, l’autre spécifique à OneDrive

Avec le temps cependant, et pour s’y retrouver dans la multitude de services proposés, l’affichage des applications change. SI vous utilisez surtout les logiciels classiques, les vignettes ne changeront pas. SI vous vous servez par contre des versions en ligne, les plus utilisées vont garder la taille maximale, tandis que les autres ne prendront plus qu’un quart de la taille habituelle. L’ensemble rappelle ce que l’on peut trouver dans le menu Démarrer de Windows 10, ou sur l’écran d’accueil des Windows Phone.

Le changement est pratique avec le temps, mais on notera une absence particulière : la personnalisation. Il aurait été bienvenu que l’utilisateur puisse directement ranger ses icônes comme il le souhaite, avec en plus la possibilité de modifier directement les tailles. Il aurait suffi d’intégrer un clic droit pour influer sur la taille, à la manière justement d’un Windows 10.

Tâches et évènements prévus

Selon les services utilisés, d’autres espaces peuvent également apparaître, notamment les évènements prévus. Dans le cas de conférences avec le reste de l’équipe, les évènements intègrent directement la connectivité Skype for Business, permettant de lancer l’interface d’appel sans quitter le navigateur (Chrome, Edge, Firefox et Safari pris en charge).

Enfin, une section dévolue aux tâches peut également être affichée, selon que vous les utilisez dans Outlook ou pas. Toutes celles créées dans le logiciel classique ou dans le webmail seront affichées, mais il est également possible d’en créer depuis la section. L’utilisateur pourra également les marquer comme finies en cochant la case idoine.

Là encore, on remarquera que la personnalisation manuelle des sections n’est pas au programme. L’utilisateur ne pourra ainsi pas changer l’ordre des panneaux, ni choisir de ne pas les afficher.