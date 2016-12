P2P : Game of Thrones, une nouvelle fois série la plus piratée de l’année

Pour la cinquième fois consécutive, Game of Thrones a été consacrée « série la plus piratée de l’année » par le site TorrentFreak. Westworld, la nouvelle création de la chaîne américaine HBO, vient quant à elle se placer en troisième position, derrière The Walking Dead.

Les années se suivent et se ressemblent pour Game of Thrones. Les derniers épisodes de la production inspirée des romans de George R. R. Martin (qui touche toutefois à sa fin, la huitième et dernière saison étant prévue pour 2018) ont encore été massivement échangés via des logiciels BitTorrent.

Nos confrères de TorrentFreak, qui se basent sur « différentes sources, dont des statistiques de trackers BitTorrent publics », affirment que la série de HBO fut la plus téléchargée de l’année 2016 – avec des pics de partages allant jusqu’à 350 000 par épisode.

Cette année, le site ne fournit plus d’estimation du nombre total d’échanges. Il indique simplement que concernant Game of Thrones, les chiffres sont « sensiblement comparables » à ceux de l’année dernière. Il était alors question de 14,4 millions de téléchargements (pour le dernier épisode de la saison 5).

Crédits : TorrentFreak

Dans la suite du classement, on retrouve avant tout de grands habitués : The Walking Dead, The Flash, Arrow, The Big Bang Theory, Vikings... Quelques nouveautés font toutefois leur apparition – Westworld, Lucifer et The Grand Tour.

Comme les années précédentes, on n’observe la présence d’aucune série française. Même si celles-ci s’exportent de mieux en mieux à l’étranger (Dix pour cent, Un village français, Engrenages, etc.), les chiffres de l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle ont toutefois toujours eu tendance à montrer que les séries les plus piratées en France étaient américaines – signe que les œuvres hexagonales ne semblent toujours pas sur le point de « percer ».

TorrentFreak souligne enfin qu’il est difficile de parler de déclin ou de stagnation du piratage, les téléchargements directs et le streaming n’étant pas pris en considération pour son traditionnel classement annuel.