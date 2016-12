Le studio Black Sea, ex-Crytek Sofia, renaît de ses cendres

Certains employés du studio bulgare de Crytek n'auront pas tardé à rebondir. Ils ont tout simplement décidé de faire sécession et de reformer leur studio tel qu'il était avant son rachat par l'éditeur allemand en 2008.

La semaine dernière, Crytek annonçait la fermeture de plusieurs de ses studios, afin de recentrer ses activités sur le développement de son moteur de jeu. La nouvelle faisait suite à la tempête médiatique déclenchée par la colère de nombreux employés, furieux de ne plus avoir leur salaires versés à temps depuis plusieurs mois. Une situation qui n'était pas sans rappeler celle observée en 2014.

Un peu d'histoire

Parmi ces studios, il était question de Crytek Sofia, basé dans la capitale Bulgare, qui comptait officiellement 70 employés avant la crise. Fondé en 2001 sous le nom Black Sea Studios, puis racheté en 2008 par l'éditeur allemand, il est à l'origine de plusieurs titres dont Knights of Honor (2004), un jeu de stratégie en temps réel, ou WorldShift (2008). Aucun n'a laissé de souvenir impérissable.

Plus récemment, le studio a planché sur Arena of Fates, un MOBA mettant en scène des personnages historiques tels que Jeanne d'Arc, Nikola Tesla ou d'autres issus de la culture populaire, comme le Petit Chaperon Rouge... Présenté à l'E3 en 2014, il a été aussi rapidement oublié qu'il est apparu.

Une renaissance ?

Si l'on s'attarde sur le cas de ce studio, c'est tout simplement parce qu'il s'apprête à renaître de ses cendres. Les modalités exactes de son retour ne sont pas arrêtées, mais au moins deux anciens cadres du studio, son fondateur Vesselin Handjiev et son directeur technique Michael Peykov, ont remis en ligne son site officiel. Il n'est par contre pas fait mention des 68 autres ex-salariés de Crytek Sofia dans cette aventure.

Quoi qu'il en soit, le studio entame déjà sa phase de recrutement et assure plancher sur un nouveau titre dont on ne sait absolument rien pour le moment. Souhaitons-leur seulement qu'il ne s'agisse pas d'un autre clone loupé de League of Legends, l'histoire ayant déjà montré que c'était une mauvaise idée.