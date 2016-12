Snap Inc rachète un spécialiste israélien de la réalité augmentée

Snapchat termine l'année en s'offrant un nouveau jouet. L'entreprise, qui s'apprête à entrer en bourse, vient en effet de croquer Cimagine, une start-up israélienne spécialisée dans la réalité augmentée.

Alors que son introduction en bourse se profile pour l'an prochain, Snap Inc, la maison mère de Snapchat, tente de se préparer à cette échéance du mieux qu'elle peut. L'entreprise dont l'activité repose principalement sur son réseau social et la publicité qui y est diffusée, cherche à se diversifier. Cela s'est notamment vu avec le lancement (fin septembre) de ses lunettes de soleil Spectacles permettant... d'enregistrer et d'envoyer des « snaps ».

La réalité augmentée comme nouveau terrain de jeu

Si cette incursion dans le domaine des objets connectés reste intimement liée au cœur de métier de l'entreprise, qui reste son réseau social, Snap Inc tente également de se diversifier dans un rayon un peu plus large. Cela passe notamment par le rachat de la start-up israélienne Cimagine, repéré par nos confrères de TechCrunch.

Cette entreprise est spécialisée dans le domaine de la réalité augmentée. Sa plateforme permet notamment à ses utilisateurs de visualiser au travers de leur tablette ou de leur téléphone, des objets d'ameublement afin qu'ils voient s'ils s'intègrent bien à leur intérieur. Parmi ses clients on retrouve notamment le géant Coca Cola.

Snapchat pourrait par exemple utiliser cette technologie pour enrichir ses publicités. En plus de ses filtres sponsorisés, l'entreprise pourrait ainsi proposer aux annonceurs d'intégrer directement leurs produits dans les « snaps » des utilisateurs. Une réclame pour une table en kit suédoise permettrait ainsi à l'utilisateur de l'essayer virtuellement dans son salon. Mais pour l'heure, le réseau social reste muet sur ses intentions.

Une acquisition relativement modeste

Pour mettre la main sur cette start-up, Snap Inc n'a pas eu besoin de trop creuser dans son trésor de guerre. Selon les informations de nos confrères, le montant serait compris entre 30 et 40 millions d'euros. Pour rappel, lors de sa dernière levée de fonds en mai, l'entreprise avait récolté 1,8 milliard de dollars, ce malgré des revenus plutôt anecdotiques : 59 millions de dollars sur les 12 mois précédents.

Pour son entrée en bourse, Snap Inc espère une valorisation d'au moins 20 milliards de dollars, ce afin de satisfaire ses derniers investisseurs, entrés avec une valorisation de 18 milliards. La suite dépendra de la capacité de l'entreprise à monétiser ses contenus éphémères.