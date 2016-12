PHPMailer victime d'une faille de sécurité critique, un correctif est disponible

PHPMailer est victime d'une importante faille de sécurité permettant d'exécuter du code arbitraire à distance. Un correctif est disponible avec la version 5.2.18, mais il faut maintenant attendre qu'il soit déployé par les applications utilisant PHPMailer.

Comme son nom l'indique, PHPMailer est une bibliothèque PHP qui permet d'envoyer des emails et que l'on retrouve dans de nombreuses applications comme WordPress, Drupal, Joomla, etc. Cette solution est donc largement utilisée, ce qui est d'autant plus problématique quand une importante faille de sécurité est découverte. C'est justement ce que vient de trouver Dawid Golunski, sur toutes les versions de PHPMailer inférieures à la 5.2.18 (datée du 24 décembre).

Le hacker à l'origine de la découverte explique que via cette brèche, un pirate pourrait exécuter du code arbitraire à distance sur le serveur qui héberge PHPMailer : « Un attaquant pourrait cibler des composants classiques d'un site web tels que les formulaires de contact ou d'inscription, la réinitialisation d'un mot de passe et d'autres qui envoient des emails à l'aide d'une version vulnérable de la classe PHPMailer ».

Dawid Golunski ajoute qu'il a développé un prototype fonctionnel permettant d'utiliser cette faille. Il ne donne par contre pas plus de détails pour le moment afin de laisser à chacun de se mettre à jour avec la version 5.2.18 (ou 5.2.19 qui ne propose que des changements mineurs) de PHPMailer.

Il faudra également attendre que les applications qui utilisent cette classe se mettent à jour (Joomla, Drupal, WordPress, etc.). Dans tous les cas, le hacker promet que tous les détails d'exploitation de cette faille et une vidéo seront publiés prochainement, sans préciser quand exactement.