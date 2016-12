Apple frappe Nokia au porte-monnaie en retirant les produits Withings de son catalogue

Le père fouettard a rendu visite à Nokia cette année. Apple, revendeur historique des produits Withings, a décidé de les retirer subitement de son catalogue. Un mouvement qui fait suite au rachat du fabricant par Nokia, et du différend judiciaire qui oppose le finlandais à l'américain.

Nokia a saisi la justice dans 11 pays différents afin de faire valoir qu'Apple viole quarante de ses brevets. Des procédures qui font suite à « plusieurs années de négociations » infructueuses, selon Nokia, tandis que la marque américaine estime que « Nokia a refusé de céder des licences de leurs brevets sur une base équitable, et utilise désormais les tactiques d'un patent troll pour extorquer de l'argent à Apple ».

La réponse d'Apple n'a pas tardé à se faire entendre. Plutôt que de relancer des procédures, pour contrer son adversaire, la marque à la Pomme a décidé de frapper au niveau du porte monnaie. Nokia a racheté en avril dernier Withings, un spécialiste français des objets connectés pour 170 millions d'euros. Historiquement, ses appareils étaient vendus sur la boutique en ligne d'Apple et dans les Apple Store.

Ce n'est désormais plus le cas, tout du moins plus en ligne. Apple a purement et simplement retiré les produits de Withings de ses étals virtuels. Le moteur de recherche de la boutique ne renvoie plus aucun résultat lorsque l'on tape le nom de la marque française, tandis que les liens vers les fiches produit encore référencés par Google pointent vers le message d'erreur ci-dessus.

Pour l'heure, Nokia n'a pas réagi officiellement à la nouvelle, mais il est quasi certain qu'elle a dû jeter un froid dans ses bureaux.