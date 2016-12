Replay : au revoir dinosaures, bonjour l'Homme et bientôt l'espace

Ces derniers jours, la télé est revenue en longueur sur la disparition des dinosaures, des insectes géants, sur les premiers pas de l'Homme et sur l'âge d'or de la science-fiction. Elle se penche aussi sur les promesses des objets connectés et la psychée des joueurs de poker.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV. Garantie sans sponsoring et autre tracking de vos habitudes, vous permettant de savoir ce qu'il y a d'intéressant à regarder en replay ce week-end (surtout s'il ne fait pas beau et que votre séance de VTT tombe à l'eau).

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos idées, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Course à l'espace, avancées médicales et coups de poker

Cette semaine, Points de repères sur Arte est allé faire un petit tour sur la Lune. L'émission pédagogique revient sur les premiers pas sur l'astre et les enjeux pour les États-Unis à l'époque, en pleine guerre froide avec la Russie, qui avait elle-même obtenu plusieurs victoires dans la course à l'espace dans les années 60. L'épisode est visionnable jusqu'au 25 décembre.

Dans sa dernière émission, Futuremag a rencontré « les éclaireurs de la médecine », qui sont aux avants-postes des futurs traitements et de la lutte contre des pathologies graves. L'équipe détaille quelques avancées dans la lutte contre le cancer, par exemple, malgré l'énorme travail qu'il reste pour le combattre efficacement. La séquence est disponible sur YouTube.

Dans le documentaire « Capturer l'impossible », France 5 suit le photographe marin Amos Nachoum dans une exploration de l'Arctique. Des conditions de travail extrêmes au comportement à adopter dans de telles circonstances, le spécialiste revient sur son travail et réfléchit un moment sur certaines de ses erreurs. L'émission est visionnable jusqu'au 26 décembre.

Pour sa part, RMC Découverte a plongé dans le crâne des joueurs de poker, pour comprendre leur processus de pensée en pleine partie, où la moindre erreur ou faiblesse affichée peut conduire à la défaite. Le moyen : une partie sous l'œil de caméras et capteurs de stress. La vidéo est disponible jusqu'au 28 décembre. Cela quand France 5 s'est penché sur la passion française pour l'Égypte, dans une émission en ligne jusqu'au 27 décembre.

Coaching en ligne et objets connectés (jusqu'au 24 décembre)

Tout compte fait vient de s'intéresser aux nouveaux services de coaching, notamment sportifs, et à la vague des objets connectés pour le bien-être. L'émission se penche notamment sur les services en ligne qui promettent des exercices quotidiens de quelques minutes, avec suivi personnalisé, censés être des alternatives à la salle de sport. Ils sont notamment le fruit de jeunes pousses françaises. « Une poule aux œufs d'or » dans l'Hexagone plus qu'ailleurs, selon cette enquête.

Dans sa deuxième partie, l'émission scrute de près l'efficacité des bracelets connectés, qui sont une catégorie de produits qui se vend de mieux en mieux. La fiabilité des mesures pose notamment question, par exemple en ce qui concerne la fréquence cardiaque. L'équipe va même jusqu'à comparer directement ces solutions à des méthodes professionnelles, qui renforce le doute sur la justesse de ces données.

Les débuts de l'Humanité en quelques étapes (jusqu'au 30 décembre)

Sur Arte+7, la chaine franco-allemande propose une série de reportages sur les origines de l'Humanité. Le aux origines de l'humanité. Dans « Les premiers pas », elle s'intéresse logiquement au moment où des quadrupèdes ont commencé à se redresser, en Afrique. Les premiers signes de ce mouvement remonteraient à plus de trois millions d'années.

Le deuxième épisode, « La naissance de l'homme », revient sur l'émergence de l'Homo erectus, il y a deux millions d'années. Son périple est reconstitué pour mieux le comprendre. Partant de l'Afrique, il a colonisé la planète entière au fil des flux migratoires vers les autres continents. Enfin, « Homo Sapiens, dernier survivant de la lignée » suit le chemin de nos ancêtres, notamment en détaillant l'ensemble des vestiges et indices qu'ils nous ont laissé.

Des mondes et espèces perdus (jusqu'au 25 décembre)

Dans cette série documentaire, Arte s'intéresse encore à trois étapes du passé, cette fois la disparition de générations entières d'animaux. La première partie, Dragons à plumes, présente donc la fin des dragons à plume, à savoir les ancêtres des oiseaux actuels. Comme les deux autres volets, il s'appuie sur des reconstitutions en 3D des dinosaures, dans leur contexte et le monde actuel, pour donner une meilleure idée de leur comportement.

Le deuxième documentaire, qui revient sur l'aube des mammifères, explore la cohabitation entre les premiers mammifères et les dinosaures. Alors qu'on pensait que les premiers étaient arrivés après la disparition des derniers, des fossiles découverts en Chine prouvent qu'ils ont bel et bien coexisté. Enfin, qu'est-il réellement arrivé aux insectes géants qui peuplaient la Terre il y a plusieurs centaines de millions d'années ?

Quand la science-fiction vivait son âge d'or (jusqu'au 15 janvier)

La conquête spatiale n'a pas été qu'une étape technologique majeure. Elle a aussi largement contribué à nourrir l'imaginaire collectif dans les années 50 et 60, pendant que le monde menait la course à l'espace, à celui qui ira le premier le plus loin dans les immensités alentours.

Le point de départ affiché est le lancement du premier satellite Spoutnik, qui a ouvert la voie au reste. L'explosion de l'automatisation, de la cybernétique, les découvertes sur l'ADN et la promesse de l'arrivée des robots dans nos vies suit le mouvement spatial, avec une forte attente pour l'avenir technologique. Une vision idyllique dont nous gardons de larges séquelles aujourd'hui.