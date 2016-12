OVH va implanter son 21e datacenter en Allemagne, ouverture prévue en avril 2017

OVH disposera prochainement d'un nouveau datacenter, en Allemagne. La société roubaisienne vient en effet d'annoncer avoir trouvé un bâtiment pour s'installer outre-Rhin et espère un lancement en avril de l'année prochaine.

OVH continue son expansion à l'international. Après avoir levé 250 millions d'euros cet été, l'hébergeur roubaisien annonce officiellement son implantation en Allemagne, dans la ville de Limburg à moins de 100 km de Francfort.

Encore un datacenter dans un ancien site industriel, avec 45 000 serveurs à terme

Une présence qui est demandée par ses clients affirme OVH, et ce pour plusieurs raisons : la bonne situation économique de l’Allemagne, « des règles de confidentialité très strictes et un réseau électrique très fiable ». Il s'agira du 21e datacenter du groupe, dont la mise en service est prévue pour avril 2017.

Comme pour le site de Beauharnois au Canada (voir notre compte rendu), la société a racheté le bâtiment d'un ancien site industriel afin de le réaménager. Il est situé à proximité d'une sous-station de distribution électrique, « une aubaine » pour la société dont les activités, et la disponibilité, dépendent directement de l'électricité. De plus, ce site se trouve à moins d'une milliseconde de son point de présence à Francfort :

À terme, ce datacenter pourra accueillir 45 000 serveurs (sur 4 000 m²), ce qui n'en fait pas un des plus gros, loin de là même. À titre de comparaison, Beauharnois affiche une capacité totale de 360 000 serveurs, contre 400 000 pour Gravelines et près de 140 000 pour Roubaix et Strasbourg.

21 datacenters dans le monde, de nouveaux pays prévus pour 2017

Avec les récentes annonces, le réseau d'OVH comprendra prochainement 21 datacenters à travers le monde : 13 en France (6 Roubaix, 3 à Strasbourg, 3 à Paris et 1 à Gravelines), 4 au Canada, 1 en Pologne, 1 en Australie, 1 à Singapour et donc 1 dernier en Allemagne. À terme, le groupe veut être présent dans 11 pays et sur 4 continents, avec l'ensemble de son infrastructure interconnecté via son réseau qui dispose actuellement d'une capacité de 7,5 Tb/s.

OVH ne compte pas en rester là et, d'ici la fin de l'année prochaine, elle veut ouvrir des datacenters aux États-Unis, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et en Angleterre. Le groupe affirme au passage qu'il est « le seul fournisseur de Cloud d’envergure mondiale à ne pas être américain et donc soumis au Patriot Act », ce qui doit certainement intéresser certains clients.