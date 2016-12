Disney veut diffuser ses contenus originaux sur Snapchat

Pour continuer de grandir, Snapchat compte sur la diffusion de contenus audiovisuels sur sa plateforme. Snap Inc. a déjà signé de nombreux accords avec de grands groupes média, et Disney vient de s'ajouter à cette liste.

Avant d'entrer en bourse l'an prochain, Snap Inc cherche à défaire son réseau social Snapchat de son image d'application servant uniquement à envoyer des photos de ses parties intimes et à utiliser des filtres rigolos. Une transformation qui a réclamé beaucoup de temps et d'efforts, les premiers pas dans cette direction remontant à début 2015, avec l'arrivée de grands médias tels que CNN, MTV, National Geographic ou Vice, qui sont venus déverser leurs contenus éphémères.

Une lente mutation, qui porte ses fruits

Depuis, plusieurs géants de l'audiovisuels sont venus signer des contrats avec le réseau social, pour qu'ils viennent y diffuser leurs créations originales, ou tout simplement de la publicité. Viacom, NBCUniversal et TBS se sont ainsi succédés, mais les grands groupes européens manquent encore à l'appel.

La dernière signature en date n'est autre que celle de Disney, rapporte l'agence Reuters. Il n'est toutefois pas encore question d'amener Donald, Mickey et Hannah Montana sur les smartphones du monde entier par ce biais. Disney espère plutôt pousser les contenus de la chaine ABC, notamment dès janvier prochain avec la diffusion d'une série articulée autour de la télé-réalité « The Bachelor ». D'autres franchises pourraient toutefois être concernées dans les mois à venir.

Objectif « Millenials »

En s'invitant sur Snapchat, les médias espèrent toucher une cible bien précise, qui se désintéresse de la télévision, de la radio et de la presse papier : les Millenials, l'équivalent américain de nos 15-34 ans. Ceux-ci passent davantage de temps sur les réseaux sociaux et sur internet que leurs ainés et sont donc plus difficiles à capter. Une cible qui explique à elle seule le choix du premier programme retenu.

Il sera maintenant intéressant de voir quelles retombées seront au menu à la fois pour Snap Inc et pour Disney. Les deux entreprises n'ont pas dévoilé les conditions financières de leur accord, mais il y a fort à parier qu'il est juteux, au moins pour une des deux parties concernées.