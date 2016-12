Développement : Eclipse Orion 13 entièrement compatible avec ECMAScript 2016

Orion, de la fondation Eclipse, est désormais disponible en version 13. Cet environnement de développement hébergé continue son évolution douce avec quelques ajouts notables cette fois, notamment une compatibilité complète avec la norme ECMAScript 2016.

Orion est un projet de la fondation Eclipse, qui produit notamment l’environnement de développement intégré du même nom. Pour rappel, Eclipse est un IDE modulaire, qui a été pendant un temps la solution recommandée pour développeur sur Android, avant que Google ne propose finalement son Studio.

La compatibilité avec ECMAScript 2016

Mais si Eclipse se présente comme une solution logicielle, Orion est pour sa part hébergé. Il se présente sous forme d’un ensemble de composants conçus pour fonctionner sur un serveur ou dans un navigateur. Contrairement à Eclipse, ils sont écrits dans des langages du web : JavaScript, CSS et HTML5. L’idée était initialement de proposer une solution pouvant être hébergée, permettant de travailler en équipe et proposer des fonctionnalités de base, comme la refactorisation du code et l’autocomplétion. Orion est entièrement tourné vers le développement web.

La version 13, apparue hier soir, propose plusieurs nouveautés, à commencer par une compatibilité complète avec la norme ECMAScript 2016. Cette dernière est pour rappel à la racine du JavaScript et constitue une référence d’intercompatibilité pour d’autres langages, comme le TypeScript de Microsoft.

Le travail commence sur le support de Java

Parmi les autres améliorations, on notera la prise en charge du formatage du code, ou encore celui des fichiers jsbeautifyrc. L’équipe se penche également sur le LSP (Language Server Protocol) ainsi que sur le support de Java. Ce dernier est cependant expérimental pour l’instant et n’est donc pas déployé de manière générale.

Orion 13 comporte également des améliorations sous le capot. La partie serveur développée via node.js a ainsi été remaniée, l’accessibilité générale a été améliorée, le widget lié au code autorise désormais le pliage, et une version expérimentale d’Orion bâtie avec Electron a été créée au passage.

Depuis la mouture précédente, Orion 13 a accumulé environ 350 commits provenant de 13 développeurs. Un lot de 180 bugs corrigés et améliorations diverses sont également de la partie.

Installation ou session distante

Notez que l’utilisation d’Orion peut se faire de plusieurs manières. Il s’adresse aussi bien aux développeurs indépendants qu’aux petites équipes et peut soit s’installer sur un serveur particulier, soit être utilisé via OrionHub. Ce dernier permet tout simplement de créer des instances à la demande. Dans les deux cas, on retrouve quelques fonctions phares comme le changement de thème graphique (clair, sombre ou entre les deux) et le support de Git.