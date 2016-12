HandBrake est disponible en version 1.0.0

Après des années de gestation, HandBrake est finalement disponible en version 1.0.0. Ce logiciel de transcodage vidéo prend en charge VP9, H.265 (HEVC) ainsi que la technologie QSV d'Intel, entre autres choses.

HandBrake est un logiciel open source qui permet de transcoder des vidéos, qui est notamment utilisé pour réaliser des benchmarks et comparer les performances des plateformes. Il existe depuis plus de 13 ans maintenant mais, contrairement à Chrome ou à Facebook Messenger, les numéros de version ne se sont pas envolés.

Du changement sur les Presets

En août 2007 la mouture 0.9.0 était mise en ligne, suivie par la 0.10 en... novembre 2014. Désormais, c'est au tour de la 1.0.0 d'arriver, après des versions bêta. Dans le même temps, l'équipe a publié une nouvelle documentation qui se veut moins technique et plus accessible pour les utilisateurs.

Parmi les nouveautés majeures, il est question d'un changement important sur les Presets officiels. Cela a d'ailleurs une conséquence sur vos Presets personnalisés créés sur une version antérieure à HandBrake 1.0.0 : « ils peuvent ne pas être compatibles avec les versions plus récentes ».

VP9, H.265, QSV ... et de nombreuses corrections de bugs

Du côté des vidéos, on note la prise en charge de VP9 via libvpx (VP8 était arrivé avec la 0.10), tout comme les vidéos 4K Ultra HD avec un espace colorimétrique BT.2020. La technologie Intel QuickSync Video est supportée en H.265 (HEVC), tandis que l'audio supporte désormais le Passthru en E-AC-3, FLAC et TrueHD.

Comme toujours, de nombreux bugs sont également éradiqués, tandis que les performances sont améliorées. L'équipe n'annonce d'ailleurs pas moins de 1 700 commits. Les notes de version détaillées se trouvent par ici.