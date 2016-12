Selon l'observatoire des tarifs bancaires, les frais de gestion se généralisent

Le ministère de l'Économie et des finances a publié un rapport concernant l'évolution des frais de tenue de compte. Ceux-ci tendent à se généraliser et monopolisent l'attention dans le dernier observatoire des tarifs bancaires.

Si comme des millions de français, vous disposez d'un ou plusieurs comptes bancaires, la nouvelle n'a certainement pas dû vous échapper. De plus en plus de banques profitent de la révision de leurs tarifs pour y glisser diverses augmentations, ou facturer des services qui la plupart du temps étaient gratuits auparavant. Les frais de tenue de compte font partie de ceux-là.

La gratuité n'est plus la norme

Le ministère de l'Économie et des finances a d'ailleurs missionné Emmanuel Constans, Président du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), de la rédaction d'un rapport sur l'évolution de ces frais, qui a été mis en ligne il y a quelques jours seulement.

La progression des frais de tenue de compte s'est faite en deux temps. Ils étaient « traditionnellement appliqués par un nombre très limité d’établissements de crédit, essentiellement les banques de l’outremer et, à un niveau de tarification très faible, la Banque Postale », note le rapporteur. Mais deux chocs se sont produits. Un premier au début des années 2010, suite, et un autre au premier semestre 2016. C'est au second que s'intéresse le rapport du CCSF.

Évolution du nombre de banques offrant les frais de tenue de compte à leurs clients

Sur les 120 principaux établissement bancaires français (représentant 97,3 % du marché) le nombre de ceux pratiquant la gratuité de ce service se réduit comme peau de chagrin. Ils étaient 53 début 2011, et ne sont plus que 18 au 5 janvier 2016. Un chiffre qui selon l'organisme reculera encore en 2017 « avec les annonces de la Société générale et de LCL ».

Une jungle de tarifs hétérogènes, en hausse constante