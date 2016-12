Faille critique Netgear : tous les firmwares stables sont disponibles

Mise à jour : Netgear a finalement publié tous les firmwares en version stable pour les onze produits concernés.

Netgear a mis en ligne de nouveaux firmwares stables pour ses routeurs R6400, R700 et R800. Ils permettent de boucher une faille géante dans une dizaine de produits du fabricant.

Il y a tout juste une semaine, une faille critique touchant les routeurs Netgear remontait à la surface. Triviale à utiliser, elle permet d'injecter à distance des lignes de commande. Les chercheurs du CERT.org publiaient alors un bulletin d'alerte et recommandaient d'ailleurs de « fortement envisager l'arrêt de l'utilisation des dispositifs concernés jusqu'à ce qu'un correctif soit disponible ».

Alors que la liste des produits Netgear s'agrandissait – il est désormais question de deux modems et de neuf routeurs – le constructeur publiait une première salve de firmwares corrigeant cette brèche. Problème, ils n'étaient alors qu'en version bêta et pouvaient donc poser des soucis de stabilité.

Ce week-end, Netgear a enfin publié les premiers firmwares en version stable. Comme toujours, les liens pour les télécharger et les explications pour les mettre en place sont disponibles ci-dessous :

Les autres arriveront prochainement affirme Netgear, sans plus de détails sur le calendrier. De notre côté, nous mettrons à jour cette actualité lorsque tous les firmwares stables auront été mis en ligne. Quoi qu'il en soit, ce douloureux épisode pourrait avoir poussé certains utilisateurs à changer de crémerie pour leur firmware. Parmi les solutions open source les plus plébiscitées, nous pouvons citer Tomato et DD-WRT.