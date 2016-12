Virgin Galactic : l'avion suborbital VSS Unity réalise ses deux premiers vols planés

Après un vol captif accroché sous le ventre du porteur WhiteKnightTwo, l'avion VSS Unity (le second de la série SpaceShipTwo de Virgin Galactic) est retourné dans les airs, deux fois. Dans les deux cas, il a été largué et a réalisé un vol en autonomie, sans allumer son moteur principal pour le moment.

Comme Blue Origin, Virgin Galactic est une société qui mise sur le tourisme spatial pour se développer. Cette dernière développe un avion suborbital capable de voyager quelques minutes dans l'espace, puis de redescendre sur la terre ferme. Le projet n'est pas nouveau, mais a pris du plomb dans l'aile suite à l'accident mortel du VSS Enterprise intervenu le 31 octobre 2014.

L'enquête du National Transportation Safety Board (NTSB) avait alors conclu qu'une erreur humaine était à l'origine de l'accident. Le régulateur avait ensuite délivré une licence commerciale à Virgin Galactic pour son SpaceShipTwo, une première étape mais qui est loin d'être suffisante (voir cette actualité).

Début septembre, la société retournait dans les airs avec un vol captif de plus de 220 minutes durant lesquelles le vaisseau VSS Unity (le second vaisseau spatial dans la gamme SpaceShipTwo) était resté accroché à son porteur WhiteKnightTwo.

Depuis le début du mois de décembre, Virgin Galactic a décidé de passer la seconde et l'avion VSS Unity a volé de ses propres ailes, à deux reprises.

VSS Unity's second glide flight test occurred yesterday. Here she is gliding home. Thanks to our pilots & crew & you all for cheering us on. pic.twitter.com/L5zzSyDAUS