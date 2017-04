Botnets : Éric Freyssinet nous parle de la dernière Botconf et de la sécurité des objets connectés

L'année 2016 a été marquée au fer rouge par les réseaux zombies Dridex, Locky et Mirai, volant, rançonnant et rappelant à tous la piètre sécurité de l'Internet des objets. Autant de sujets de débats avec Éric Freyssinet, spécialiste des botnets et organisateur de la Botconf, à la dernière édition chargée.

Fin novembre à Lyon, avait lieu la quatrième édition de la Botconf, dédiée à la lutte contre les botnets. L'occasion de discuter avec Éric Freyssinet, son président, membre de la délégation chargée de la lutte contre les cybermenaces au ministère de l'Intérieur, depuis mars 2015. Pour mémoire, nous avions déjà longuement discuté en 2014 et en 2015.

Depuis quelques années, les réseaux d'appareils zombies deviennent la norme en matière de malwares, par exemple avec la multiplication des vols de données bancaires et des ransomwares (qui chiffrent vos fichiers puis demandent une rançon). La lutte contre ces logiciels gagne en notoriété, l'édition 2016 de la Botconf atteignant 300 participants internationaux, contre 150, 190 et plus de 220 pour les précédents événements.

Élargir le champ d'étude des botnets

Le format, lui, a peu bougé, sinon avec l'ajout d'une première journée d'ateliers. « On n'a pas assez de services de police ici » note Éric Freyssinet, qui remarque que les participants viennent désormais « officiellement ». « Ils n'ont pas eu à prendre de vacances, ce qui a pu arriver les années précédentes. » Le programme pourrait d'ailleurs être davantage tourné vers eux dans les années à venir.

Pour mémoire, la Botconf se veut être un événement ouvert, où se déroulent des discussions sur des études et enquêtes habituellement réservés à des cercles plus fermés... Tout en évitant une focalisation trop technique. Doivent donc se rencontrer policiers, universitaires et membres de l'industrie de la sécurité, pour discuter notamment des aspects opérationnels et juridiques de la lutte contre les botnets, dont certains y sont explorés dans les moindres détails, y compris sur le plan humain.

Cette année, les stars étaient incontestablement les malwares Locky et Dridex, qui ont occupé « l'équipe bleue » en 2016. Une part non-négligeable des conférences (émergeant de 48 propositions) y faisaient au moins référence. Cela alors que le botnet d'objets connectés Mirai commençait à montrer son nez, posant à la fois la question de la sécurité de l'Internet des objets (IoT) et de la coopération internationale, une épine dans le pied des forces de l'ordre.

Multiplier les points de vue, dont l'anti-criminel