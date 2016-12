Sac à dos pour réalité virtuelle : le VR Go de ZOTAC se fait attendre, le VR One de MSI est dispo

Alors que ZOTAC a récemment dévoilé les derniers détails sur son sac à dos dédié à la réalité virtuelle, le Go, MSI vient de mettre sur le marché sa solution. Le VR One est ainsi disponible à un peu moins de 2 400 euros.

Lors du Computex de juin dernier, l'une des surprises du salon était la convergence de plusieurs annonces autour de sacs à dos dédiés à la réalité virtuelle. En effet, l'un des soucis de cette technologie tient dans le câble qui relie le casque à la machine et peut gêner les mouvements.

Si des sociétés comme Intel commencent à communiquer autour de solutions sans fil adaptées aux caques de VR, certains constructeurs ont décidé de mettre un PC compact dans un sac accompagné d'une batterie afin de résoudre le problème. C'était notamment le cas de HP, MSI ou ZOTAC.

Ce dernier avait présenté un produit assez basique à Taïwan puisqu'il s'agissait d'un sac à dos classique avec une batterie plutôt mal installée dans l'ensemble. De quoi tenir le temps d'une démo, mais pas assurer une commercialisation. Et pourtant, on nous assurait alors que la mise sur le marché était bien prévue.



Au Computex de juin, rien n'était finalisé - Crédits : David Legrand (licence: CC by SA 4.0)

ZOTAC revient avec une version plus aboutie de son sac à dos VR Go

À l'occasion de ses 10 ans, la société avait officialisé une version finalisée de son VR Go. Le cœur de la machine articulée autour d'un processeur Intel Core i5-6700T avec 8 Go de DDR4 et d'une GeForce GTX 1070 (fréquences non précisées). On retrouve également un SSD M.2 de 240 Go et un emplacement pour un périphérique de 2.5 pouces complémentaire. Windows 10 est préinstallé.

La connectique est plutôt complète avec trois ports HDMI 2.0, deux DisplayPort 1.3 (quatre écrans gérés au maximum), six USB 3.0, deux ports réseau Gigabit, des prises jack pour casque et micro et un lecteur de cartes SDXC. Le Wi-Fi 802.11ac et le Bluetooth 4.2 sont de la partie.

L'ensemble comprend également deux batteries Lithium échangeables à chaud de 6 600 mAh chacune, pour une autonomie qui n'a pas été précisée. Mais celle-ci ne devrait pas dépasser une heure ou deux dans le meilleur des cas, des LED permettant de savoir où l'on en est sur la façade du sac. Enfin, un adaptateur secteur de 180 W (19,5 V) est fourni pour la recharge

Poids de l'ensemble : un peu moins de 5 kg. Le constructeur n'a pas indiqué combien cette machine sera vendue, ni à partir de quand, mais aux dernières nouvelles, il devait être question de 1 999 dollars, différentes déclinaisons étant prévues.

MSI VR One : déjà disponible, plus intéressant sur le papier

Un manque de précision qui aura permis à MSI d'être finalement le premier à proposer un produit sur le marché français. En effet, la marque qui a multiplié les annonces autour de la réalité virtuelle ces derniers mois, commence à référencer son sac VR One (6RE-024FR). Cette fois, il est question d'un peu moins de 2 400 euros, à ajouter aux presque 1 000 euros que coûte un Oculus Rift ou un HTC Vive (voir notre analyse).

La finition de l'ensemble est ici un peu plus travaillée, avec notamment deux batteries amovibles (à chaud) qui assurent une autonomie de 1h30 selon le constructeur. Il faut dire que là encore, la bête dispose de composants de qualité avec un Core i7-6820HK, 16 Go de DDR4 et une GeForce GTX 1070.

MSI continue dans la surenchère avec deux SSD M.2 pour un total de 512 Go, un port HDMI, un port Thunderbolt 3 (USB 3.1 Type-C), un mini DisplayPort, quatre USB 3.0 et du Wi-Fi 802.11ac accompagné de Bluetooth 4.1. Windows 10 est aux commandes en version Professionnelle cette fois. Un port d'alimentation pour le casque Vive de HTC est même intégré.

Le tout est annoncé à 3,6 kg (dont 1,2 kg de batteries) pour des dimensions de 292 x 409 x 54-71 mm. La disponibilité est immédiate chez certains revendeurs comme LDLC, mais les stocks ne doivent pas être énormes.

La réalité virtuelle saura-t-elle couper le cordon ?

Reste à voir laquelle de ces deux solutions est la plus efficace, et si le public pour ce genre de produit existe réellement, outre les habituels early-adopters. Mais il y a fort à parier que le besoin de ce genre de solution s'éteigne avec la mise sur le marché de prochaines générations de casques de réalité virtuelle qui sauront se débarrasser de leur câble principal.

Restera alors à gérer la question de leur alimentation et de leur autonomie.