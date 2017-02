AiVideo et LooksGood 2.0 bêta : Asustor met à jour ses applications multimédia

Asustor propose une version 2.0 bêta de son application multimédia LooksGood, avec un nouveau design et des performances revues à la hausse. Le fabricant de NAS en profite pour mettre à jour ses applications mobiles AiVideos sur Android et iOS.

LooksGood est une application multimédia développée par Asustor qui permet aux utilisateurs de trier et de lire des vidéos depuis leur navigateur. Disponible depuis l'ADM 2.3 (mis en ligne fin 2014) pour l'ensemble des NAS du fabricant, elle a été améliorée en avril 2015 avec l'arrivée du transcodage vidéo. Aujourd'hui, elle revient en version 2.0 bêta.

Des miniatures et des jaquettes, un nouveau moteur

Le design de l'interface a été revu afin d'afficher « vos collections vidéo sous forme de miniatures ainsi qu’un mur de jaquettes pour une navigation facilitée ». De plus, le fabricant indique que les miniatures et les jaquettes sont créées automatiquement. Les performances et la pertinence du moteur de recherche ont été améliorées.

Pêle-mêle, Asustor évoque ensuite plusieurs « nouveautés » pour son application : trois catégories de bibliothèques (Films, Séries TV et Vidéos personnelles), un « classement intelligent », des « dossiers intelligents » pour la conversion de vidéo, la possibilité de configurer l’ordre des favoris et de l’historique de lecture, ainsi que de définir des permissions en fonction des utilisateurs. Problème, dans le lot on retrouve des nouveautés arrivées avec la mouture 2.0 bêta, mais aussi d'autres déjà introduites précédemment (voir cette actualité par exemple), pas facile de s'y retrouver donc.

AiVideo se met à jour sur mobile, là aussi en version 2.0 bêta

Quoi qu'il en soit, si l'aventure vous tente, vous pouvez installer cette bêta 2.0 de LooksGood directement depuis l'App Central qui est disponible dans l'interface d'administration de votre NAS Asustor. Attention, comme toute version bêta, elle peut être instable, à n'utiliser qu'en connaissance de cause donc.

Bien évidemment, l'application compagnon AiVideos qui propose les mêmes fonctionnalités sur Android et iOS a aussi été mise à jour en version 2.0 bêta afin de tirer parti des nouveautés. Attention, AiVideo 2.0 nécessite au minimum LooksGood 2.0.0.R16 pour fonctionner.