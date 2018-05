Le récap' des bons plans du moment, semaine 21

Cette semaine (écourtée par un lundi férié) a vu l'arrivée de Xioami sur le marché français, avec des smartphones à partir de 139,90 euros. De leur côté, les revendeurs préparent la coupe du monde de foot (du 14 juin au 15 juillet) avec de nombreuses promotions, notamment sur les télévisions. Voici le récap' des bons plans dénichés par notre Team.

Materiel.net pense aux joueurs et propose 25 % de remise sur des produits SteelSeries et Roccat, en plus des remises sur une sélection de cartes mères avec processeurs, d'alimentations et de boîtiers. LDLC baisse le prix du Ryzen 7 2700X qui passe ainsi à 284,95 euros avec le code GEEK4. Si vous êtes à la recherche d'un SSD, sachez que plusieurs promotions sont en cours : moins de 90 euros pour 480 Go et de 200 euros pour 1 To.

Les opérateurs de téléphonie mobile ne sont pas en reste avec une nouvelle vente privée Free Mobile, mais plus cher que d'habitude : 4,99 euros par mois, pendant un an (elle était à 0,99 euro auparavant). Comme d'habitude, Bouygues Telecom a rapidement répliqué avec un forfait B&You 50 Go à 4,99 euros par mois, là encore pendant un an seulement.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :