Du Breakvertising à Swiper, la publicité se trouve de nouveaux espaces

Alors que la publicité prend de plus en plus de place, et que le marché commence à se questionner sur ses pratiques, certains cherchent à occuper de nouveaux terrains. C'est notamment le cas de M6 avec son offre Breakvertising ou de Swiper.

M6 vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau format publicitaire au sein de son offre vidéo 6Play : Breakvertising. Comme son nom l'indique, le but est d'afficher une publicité non pas pendant ou en amont de la lecture, mais pendant le temps où l'utilisateur met la vidéo en pause.

Breakvertising : M6 réinvente l'entracte publicitaire

Un format display considéré comme non intrusif par le groupe, permettant d'afficher « un message parfaitement contextualisé, et intégré à la navigation de l’utilisateur [...] qui a vocation à favoriser l’impact et la mémorisation du message publicitaire ». La promesse est en effet que « notre capacité de mémorisation augmente de manière significative pendant les temps creux ».

Reste à voir si cette offre viendra en remplacement des dispositifs de pre-roll, souvent très longs avant la lecture d'une vidéo et relativement critiqués, ou si elle viendra seulement la compléter. Premier annonceur à s'essayer à cette pratique : Lindt, pour sa marque Lindor.

Une notion qui vient renforcer les offres de « Moment marketing » du groupe, mais que l'on retrouve chez d'autres comme France Télévisions ou encore des sociétés spécialisées comme TVTY. Le but est ainsi de ne plus seulement cibler l'utilisateur en fonction de ses goûts ou des programmes qu'il regarde, mais aussi des moments particuliers notamment à travers la synchronisation des campagnes sur plusieurs plateformes.

Swiper : mettez de la pub dans l'écran de déverrouillage de votre smartphone

Cette volonté de placer la publicité dans des espaces pour le moment inexploités à la visibilité importante n'est pas propre à l'offre vidéo. Lors de son colloque annuel, l'IAB a récompensé une startup pour son innovation : Swiper. Ici, le but est d'exploiter l'écran de déverrouillage des smartphones Android afin d'y afficher de la publicité.

Les marques peuvent ainsi proposer des bons de réduction en fonction des goûts ou de la géolocalisation de l'utilisateur, ce qui doit inciter à l'installation de l'application. On retrouve les codes de Tinder puisque pour en savoir plus sur une offre, il faut effectuer un swipe vers la gauche. Sinon, on peut simplement déverrouiller son appareil du même geste, mais vers la droite. Un système de points et de parrainage existe aussi afin de favoriser l'utilisation du dispositif et la viralité.

Plus récemment, la société a annoncé un produit visant spécifiquement les éditeurs de presse : Eclipse. Ici, le but est de permettre une mise en avant de leurs contenus auprès des utilisateurs de l'application avec des notifications améliorées, en incitant au partage direct.