AMD publie ses pilotes Radeon Software Crimson ReLive Edition 16.12.2

Mise à jour : AMD vient de publier une nouvelle version de ses pilotes, les Radeon Software Crimson ReLive Edition 16.12.2. Ceux-ci corrigent essentiellement des bugs rencontrés depuis le lancement de cette branche au début du mois. Pour les détails et le téléchargement, cela se passe par ici.

AMD vient de sortir de nouveaux pilotes. Et comme à chaque fin d'année, il est question de nombreuses nouveautés. De quoi introduire un nom un peu plus long que d'accoutumée : Radeon Software Crimson ReLive Edition 16.12.1.

Comme attendu, AMD vient d'annoncer une nouvelle version majeure de ses pilotes graphiques : les Radeon Software Crimson ReLive Edition 16.12.1. Certes, ni le nom à rallonge ni la numérotation, ne laissent transparaître l'importance de cette mouture. Mais elle est bien réelle. Preuve en est : le fichier à télécharger pèse pas moins de 499 Mo.

Stream and Chill

Car de nombreuses fonctionnalités sont introduites ou mises à jour. La première est Radeon ReLive qui permet de « Capturer, diffuser et partager » vos moments de jeux.

Cela fait largement penser au ShadowPlay de NVIDIA ou de ce qui a été introduit dans la dernière mise à jour de Windows 10 à travers la Game bar (Windows + G). On retrouve bien entendu des fonctionnalités classiques comme une barre de gestion, la possibilité d'utiliser un overlay maison, le choix du placement de la webcam, etc.

Il est ensuite question de Radeon Chill qui permet d'économiser de l'énergie et donc de limiter l'échauffement en limitant le nombre d'images par seconde lorsque cela est jugé possible en fonction de vos actions dans le jeu.

Là aussi cela ressemble à du déjà vu puisque NVIDIA avait introduit un dispositif similaire sur les appareils portables avec BatteryBoost il y a deux ans. Dans les deux cas, une Radeon récente sera nécessaire pour en profiter (GCN ou RX400).

Plus d'outils dans les pilotes, FreeSync amélioré

WattMan, son outil de gestion et de surveillance du GPU, est désormais compatible avec les R7 260, 360, R9 260, 285, 290, 380, 390 et Fury. La gestion des options d'affichage avancées a été revu, ainsi que la détection des câbles HDMI défectueux.

FreeSync s'adapte désormais aux configurations multi-écrans via son mode « Borderless Fullscreen » et les ordinateurs portables auront droit à des changements de fréquence de rafraichissement de l'écran plus en douceur avec le « Gradual Refresh Rate Ramp ». Cette technologie fait aussi son entrée sous Linux (mais les nouveaux pilotes ne semblent pas encore disponibles).

HDR, VP9 4K @ 60 Hz, HBR3 & co

Le HDR10 ainsi que DolbyVision sont désormais supportés, tout comme la 4K @ 60 Hz accélérée par le GPU au sein de Chrome pour le VP9 et le DisplayPort HBR3 (uniquement pour les cartes de la série RX). Les cartes graphiques externes via Thunderbolt 3 seront aussi gérées nativement, et non plus via un pilote spécifique.

S'il n'est toujours pas question d'un système de conseil de réglage pour les jeux, vous pourrez savoir si votre machine convient aux jeux Steam installés avec l'Upgrade Advisor. L'interface d'installation a été repensée, ce qui n'est pas un mal tant cette dernière semblait cheap dans ses évolutions récentes (notamment au niveau du rendu des images promotionnelles).

AMD précise que les performances sous Skype ont été améliorées, qu'une page de feedback permettra aux utilisateurs de donner leur avis et que de nombreux bugs ont été corrigés au passage.

AMD s'améliore et sait jouer des erreurs de NVIDIA

Bref, l'ensemble paraît plutôt complet et cohérent, AMD s'évitant au passage l'intégration d'une regrettable connexion obligatoire comme l'impose NVIDIA sur GeForce Experience.

Reste à voir s'il arrivera à satisfaire les utilisateurs dans la pratique et si cela poussera plus de joueurs à opter pour des solutions AMD, alors qu'une nouvelle Radeon haut de gamme pourrait bientôt montrer le bout de son nez...