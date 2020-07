Le FAI continue sa stratégie de « parasitisme » des annonces de ses concurrents. Après avoir officialisé un forfait avec une Smart TV en bundle juste avant Bouygues Télécom (de manière bien moins complète), il a tenté de faire de même pour le lancement de la Freebox Pop.

La prochaine Bbox de Bouygues Télécom est une Smart TV Samsung, SFR suit la tendance

Ainsi, juste avant la conférence de Xavier Niel (lire notre compte rendu), un communiqué de presse a été envoyé pour annoncer… l'arrivée d'Alexa sur la Box 8. L'assistant vocal est pour rappel déjà intégré à la Delta chez Free, Orange l'ayant choisi comme partenaire de son Djingo.

L'intégration est d'ailleurs bien moins poussée que ce que propose Altice aux USA, où Alexa a droit à une enceinte connectée spécifique, qui n'est pas proposée en France. Aucun plan similaire n'a d'ailleurs été évoqué. Alexa vient en complément de l'assistant « OK SFR » qui gère les opérations de base sur le boîtier multimédia.

Vantant la présence du Wi-Fi 6 au sein de son produit (là où Free a fait le choix de rester sur du Wi-Fi 5 mais maillé à travers ses répéteurs), SFR indique qu'Alexa est accessible « à tous les clients SFR Box 8 et sans matériel additionnel ». Seul un compte Amazon est nécessaire. Le contrôle vocal est accessible depuis la télécommande.

« Une fois le compte créé, le client SFR n’a plus qu’à prononcer le mot d’activation « Alexa » et le voyant de la Box TV signale les interactions en cours. Une fois la télévision allumée, des éléments visuels s’affichent en complément des réponses audio d’Alexa, pour une interaction plus riche et plus intuitive ».