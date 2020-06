Au cours des deux dernières décennies, les amateurs de rétrogaming sont certainement déjà passés sur ce site, incontournable pour les vieux jeux PC et Mac.

Pour l’occasion, Wokie (Olivier Cassou, fondateur et développeur du site) a publié un billet de blog : « Je ne vais pas vous faire le coup du "quand on a commencé, c'était avant YouTube, eBay, Amazon, Wikipedia, Facebook, les mobiles...", même si je me dis qu'on avait de l'ambition à l'époque. Internet était différent et avoir de l'espace disque et une base de données, c'étaient des technologies pas si simples à avoir et à apprivoiser. Et pourtant, on l'a fait ».

Un anniversaire sans cadeau n’est pas vraiment un anniversaire. Abandonware France propose donc 20 jeux de 2000, dont « la moitié ont été optimisés et automatisés pour vous, afin que vous n'ayez rien à configurer sous votre Windows moderne ». On retrouve par exemple Barbie Détective 2 : Les Vacances Mystérieuses, Daria’s Inferno, Motocross Madness 2 et South Park Rally.

Le site rappelle la définition de l’abandonware, qui « consiste à proposer en libre téléchargement d'anciens jeux qui ne sont plus disponibles dans le commerce à ce jour, et ce, depuis longtemps, et dont le service après-vente a été lui aussi abandonné ». « Cette pratique est illégale et n'est que tolérée actuellement », ajoute-t-il.