Voilà une curiosité repérée par Mary-Jo Foley de ZDnet : une fois la version 2004 (Mai 2020) de Windows 10 installée, on trouve dans l’À propos du système la mention d’un Feature Experience Pack.

De quoi s’agit-il ? On ne le sait pas, les responsables de Microsoft interrogés n’ayant pas souhaité répondre. Pack de fonctionnalités ? De correctifs ? Autre ?

Le FEP est listé dans les Fonctionnalités à la demande, la même liste où l’on trouve Internet Explorer, Bloc-Notes, la console de gestion des impressions et ainsi de suite. Bien que ces modules soient justement optionnels, le descriptif du pack précise qu’il contient des « fonctionnalités critiques au fonctionnement de Windows ». On connaît également son poids : 44,15 Mo.

La théorie de Foley, alimentée par les bribes d’informations glanées, est que le FEP contient des éléments auparavant inclus dans la base de Windows, mais désormais séparés en vue d’être mis à jour plus facilement, et surtout plus souvent, par exemple via le Store.

Elle y voit un signe de plus de la séparation entre la base technique et le reste, dans le prolongement de Core OS et pour mieux préparer l’arrivée de Windows 10X, dont Microsoft parle toujours bien peu.

Le FEP est en revanche bel et bien là, et il est curieux que Microsoft ne donne pas plus d’informations.