Disponible sur GitHub en licence MIT, ce projet vise à améliorer les gestionnaires, selon trois axes principaux.

D’abord les gestionnaires eux-mêmes, dans l’idée que la coopération entre les éditeurs mènera à un renforcement des solutions de chacun. Ensuite, permettre un gain de confiance de la part des utilisateurs.

Enfin, et surtout, améliorer la communication entre les sites web et les gestionnaires de mots de passe, qui pose encore problème aujourd’hui. De nombreux sites web utilisent des formulaires spéciaux dont les champs ne sont pas reconnus, empêchant des solutions comme BitWarden, Dashlane ou LastPass de la détecter.

Les problèmes ne sont jamais bien graves, car il est toujours possible de récupérer les données dans son compte. Mais le remplissage automatique est une fonction appréciable, et on a tendance à pester rapidement contre les sites ne le prenant pas en charge.

Plus embêtante, l’impossibilité pour le gestionnaire de détecter une nouvelle connexion à un site et donc d’en retenir l’identifiant et le mot de passe.

Idéalement, le projet permettrait à terme d’améliorer les relations entre les deux « parties », de sorte par exemple que les caractéristiques maximales d’un mot de passe puissent être exposées, afin que les gestionnaires proposent automatiquement la séquence aléatoire la plus forte possible. Ce qui évite également le cas frustrant d’un mot de passe généré trop fort pour le site visé.

Le projet veut aboutir notamment à une base de données contenant des informations sur « qui propose quoi », les sites partageant un même type de connexion, des exemples de bonnes pratiques, etc.