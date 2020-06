C'est donc en partenariat avec la filiale de Bouygues, pour une durée de quatre ans, que le géant espagnol du sport débarque chez nous. À la manière de ce qui avait été fait avec Mediawan pour Auto-Moto.

Dans un communiqué, les deux entreprises détaillent le dispositif. Il s'articule autour d'une licence de marque, de moyens éditoriaux et de production et de « talents », Mediapro apportant ses droits acquis (voir ici et là). Alors que RMC Sport News ferme, la chaîne Téléfoot voit le jour, consacrée uniquement au ballon rond.

Elle « proposera en direct et en exclusivité l’essentiel et le meilleur de la Ligue 1 : plus de 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine étoffée et unique, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l’éclairage des plus grands experts » précise le communiqué.

Elle diffusera également « huit rencontres par journée de Ligue 2 ». Les détails quant à la distribution et commercialisation de cette chaîne ou son tarif n'ont pas été dévoilés.

Aux dernières nouvelles, elle était attendue le 25 juillet pour un tarif aux alentours de 25 euros par mois.