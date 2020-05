Pour le moment, les emplacements les plus proches sont la Belgique (europe-west1) et Londres (europe-west2), contrairement à Azure et AWS (Amazon) qui ont une présence en France.

Cela changera donc début 2022. Cette « nouvelle région permettra aux entreprises françaises et européennes de s'appuyer sur des ressources supplémentaires en cloud computing » et « répondra notamment aux exigences de continuité de l’activité, de conformité réglementaire et de sécurité des données des entreprises ».

« Google entend par ailleurs tenir ses engagements en matière de développement durable et compense intégralement l’énergie utilisée par ses clients cloud par les énergies renouvelables, proposant ainsi des services neutres en carbone », ajoute la société.