La solution du géant chinois exploite de l’intelligence artificielle avec de la « reconnaissance d’image et vocale, des modèles de prévision climatiques, de l'acquisition de données satellites, etc., pour aider les agriculteurs à mieux suivre leurs exploitations et à mieux gérer leurs ressources ».

L'entreprise affirme que cet outil a joué « un rôle essentiel dans la transformation du secteur agraire chinois » : les agriculteurs peuvent « allouer la bonne quantité de ressources nécessaires et commencer à effectuer une planification efficace pour les récoltes, ou à des fins de reconstruction ».

Alibaba continue sur son envolée lyrique : « En outre, Agriculture Brain a la capacité de surveiller les maladies du bétail grâce à la technologie de reconnaissance d’images et de sons, de minimiser les déchets issus de l’alimentation animale en ajustant les aliments pour le bétail et de produire un lait de bonne qualité avec un coût d’exploitation réduit ».

Vous en voulez encore ? « Plusieurs capteurs sont installés pour collecter des données afin d’optimiser l’environnement pour la croissance du troupeau, ainsi que pour réduire les erreurs humaines dans le processus d’élevage. À mesure que les technologies continuent d’évoluer, les humains acquièrent de plus en plus de connaissances pour lancer une nouvelle révolution agricole, avec l’aide de l’intelligence artificielle et des technologies cloud ».