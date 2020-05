La conférence Build, dédiée aux développeurs, aura lieu les 18 et 19 mai. Microsoft y tiendra une série de sessions virtuelles (crise sanitaire oblige) sur de nombreux aspects de ses technologies.

Un certain nombre de ces sessions seront consacrées au rapprochement de Win32 et UWP, plus précisément à leur « unification et évolution », ainsi qu’à WinUI, le framework dédié à la construction des interfaces pour les applications UWP et Win32. Un projet « Reunion » est également mentionné, même si le nom a depuis disparu de la fiche descriptive.

Le chemin aura été long et particulièrement sinueux, l’éditeur ayant l’arrière-train assis entre deux chaises : d’un côté Win32 avec ses API vieillissantes mais couvrant à peu près tous les cas de figure, et de l’autre UWP, beaucoup plus moderne mais aussi plus limitée.