Mi-mars, l’opérateur annonçait que son abonnement incluait automatiquement 1 Go de data. Deux semaines plus tard, les appels passaient de 2h à 4h, sans changement de prix dans les deux cas, mais de manière provisoire (jusqu’à fin avril).

L’opérateur annonce un nouveau changement : « Les 5 millions d’abonnés de Free Mobile à 2 euros et 0 euro bénéficient ainsi dès aujourd’hui des appels illimités depuis la France métropolitaine vers la France mais aussi vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations à l’international, et ce jusqu’au 11 juin 2020 ».

Par contre, « l’enveloppe d’Internet inclus revient à 50 Mo/mois ». Là encore, la mise en place est automatique pour les anciens comme les nouveaux clients.

De leur côté, « les abonnés au Forfait Free (4 fois plus de data 4G en Europe et augmentation à 1 Mbit/s du débit 4G au-delà de l’enveloppe Internet inclus pour ses abonnés aux Forfaits Free 100 Go et Série Free 50 Go/60 Go) et ce, jusqu’au 11 juin prochain ».