Cette machine prend la forme d’un ordinateur portable avec un écran détachable (IPS, 1 920 x 1 200 pixels et luminosité de 400 nits). Elle est animée par un SoC MediaTek Helio P60T (huit cœurs), 4 Go de mémoire et 64 et 128 Go de stockage.

Comme son nom l’indique, elle fonctionne sous Chrome OS de Google. On retrouve aussi du Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, un port USB Type-C, etc. Tous les détails sont disponibles par ici.

Aux États-Unis, le Chromebook Duet est vendu 279 dollars avec 64 Go de mémoire et 299 dollars avec 128 Go. Rien n’est pour le moment précisé pour la France.