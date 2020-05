Près de deux ans après avoir lancé sa Surface Go d’entrée de gamme, Microsoft revient avec une seconde version. L’écran grandit de 0,5" pour arriver à 10,5" (1 920 x 1 280 pixels). Le processeur peut être un Pentium Gold 4425Y (2C/4T) ou un Core m3-8100Y (2C/4T) de 8e génération, avec 4 ou 8 Go de mémoire.

La Surface Go 2 est disponible en précommande à partir de 459 euros avec le Pentium Gold, 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Comptez au moins 719 euros pour le Core m3 avec 8/128 Go et ajoutez 110 euros pour la version avec modem 4G. La disponibilité est prévue pour le 12 mai.

Toutes les caractéristiques techniques se trouvent par ici. La tablette est livrée avec Windows 10 Famille en mode S (limitée aux applications du Store), mais il est possible de passer sur la version classique sans surcoût.

Passons ensuite au Surface Book 3 qui ne joue pas dans la même catégorie puisqu’il est vendu à partir de 1 799 euros en version de 13,5" avec un Core i5-1035G7 (4C/8T) de 10e génération (Ice Lake), 8 Go de LPDDR4X à 3,73 GHz et 256 Go de SSD. Le portable avec écran détachable sera disponible à partir du 21 mai.

Un Core i7-1065G7 (4C/8T) est proposé en option, avec 16 Go de mémoire et une GeForce GTX 1650 Max-Q. Cette configuration se retrouve aussi sur la version de 15", avec une GTX 1660 Ti Max-Q. Microsoft annonce aussi une version avec Quadro RTX 3000 sur le modèle de 15", sans plus de détails. Le reste des caractéristiques techniques se trouve par ici.

On a aussi droit à une panoplie d’accessoires avec le Surface Dock 2 (en USB Type-C) à 260 dollars, de nouveaux claviers Microsoft Ergonomic Desktop à 90 dollars et Bluetooth Desktop à 60 dollars.

Enfin, c’est à la mode ces derniers mois, voici le casque Surface Headphones 2 à 279,99 euros, avec des améliorations sur la partie audio et l’autonomie, ainsi que les écouteurs sans fil Surface Earbuds à 219,99 euros, qui avaient été annoncés en octobre dernier en même temps que la Surface Pro 7.