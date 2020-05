C'est le nouveau nom donné à Visual Studio Online, tel que lancé l'année dernière, en test depuis novembre. Plus de détails seront donnés à la prochaine conférence Build.

Il s'agit pour rappel d'instances en ligne permettant d'accéder aux environnements de développement maison : Visual Studio (Code). Tout en profitant de leurs fonctionnalités de collaboration.

Au passage, les prix sont presque divisés par trois et passent à 0,17 dollar de l'heure pour une instance Standard (4 cœurs, 8 Go de mémoire) et 0,34 dollar de l'heure pour une Premium (8 cœurs, 16 Go de mémoire). Une instance Basique est aussi ajoutée pour ceux n'ayant que de petits besoins : 0,08 dollars de l'heure pour 2 cœurs et 4 Go de mémoire.

Des tarifs peu élevés, dont on attend de voir s'ils ne le restent pas que le temps de fédérer une base client. Dans tous les cas, il est possible d'utiliser votre propre machine pour l'utiliser dans le contexte de Codespaces. La fonctionnalité avait été introduite au début du mois.