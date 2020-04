Les services d'achat ou de location de films ne manquent pas en France, et les plateformes américaines y occupent une large place. Logiquement, le géant de la vente en ligne veut sa part du gâteau.

Il vient ainsi d'annoncer l'arrivée du Prime Video Store chez nous, son propre site de VOD. Mais plutôt que de le différencier de son offre par abonnement, Amazon semble parfois tout mélanger.

Ainsi, l'interface du service, pas franchement connue pour être la plus efficace et la plus agréable, est encore moins praticable dans certains cas. La raison ? La page d'accueil affiche désormais des films à louer/acheter au milieu de ceux accessibles via l'abonnement, ce qui ne semble pas toucher toutes les plateformes.

Sur l'Apple TV, on voit par exemple Joker apparaître comme si de rien n'était. En cliquant dessus, on voit simplement un message indiquant qu'il est possible de voir le film seulement s'il est commandé depuis un autre appareil.

Amazon précise sur Twitter qu'il est possible de n'afficher que les contenus de votre abonnement Prime, via une catégorie dédiée. Une bien maigre consolation. On préférerait en effet pouvoir couper la mise en avant des contenus du Store hors de son propre onglet.