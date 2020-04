Le NCSC, l'agence britannique en charge de la cybersécurité, aurait aidé à faire fonctionner « suffisamment bien » une application Bluetooth de « contact tracing » sur les iPhone, sans que les utilisateurs n'aient à la garder active et ouverte en avant plan.

L'article de la BBC ne précise ni la teneur de ce « moyen » ni s'il fonctionne aussi sur Android, qui bloque également le Bluetooth en tâche de fond.

« Les ingénieurs ont relevé plusieurs défis fondamentaux pour que l'application réponde aux besoins de santé publique et soutienne suffisamment bien la détection des événements de contact, y compris lorsqu'elle fonctionne en arrière-plan, sans affecter excessivement la durée de vie de la batterie », a déclaré une porte-parole de NHSX, le service de santé numérique unité d'innovation.

La Grande-Bretagne a dès lors confirmé le choix d'une architecture « centralisée » (à l'image du protocole ROBERT d'Inria qui devrait être utilisée par StopCovid), et décliné la proposition de Google et Apple.

Le NHSX estime en effet qu'un tel système lui donnera plus d'informations sur la propagation de Covid-19, et donc sur la façon d'évoluer en conséquence. « L'un des avantages est qu'il est plus facile de vérifier le système et de l'adapter plus rapidement à mesure que les preuves scientifiques s'accumulent », a déclaré à la BBC le professeur Christophe Fraser, l'un des épidémiologistes conseillant le NHSX.

« L'objectif principal est de notifier les personnes les plus à risque d'être infectées, et non les personnes à risque beaucoup plus faible. C'est probablement plus facile de le faire avec un système centralisé. »

Le Monde relève pour sa part que la France serait de plus en plus isolée dans son bras de fer avec Apple et Google. Le gouvernement allemand a en effet annoncé qu’il réorientait son projet d’application, jusque-là proche du modèle français « centralisé », pour adopter une approche « décentralisée ».

L’Australie, qui vient de lancer sa propre application « centralisée », appelée CovidSafe, devrait elle aussi passer par la suite à un modèle « décentralisé » et recourir à l’interface de Google et d’Apple.

En Italie, où le projet d’application Immuni utiliserait aussi la géolocalisation des utilisateurs, le choix entre un système centralisé ou décentralisé n’a pas encore été fait. L’Espagne, initialement partisane de l’approche centralisée, pencherait désormais pour le protocole décentralisé. La Belgique a de son côté abandonné son projet d’application, jugeant que le contact tracing réalisé de manière classique, « à la main », serait plus efficace.