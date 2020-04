Comme prévu, Microsoft 365 a été déployé hier. Les abonnés Office 365 peuvent migrer vers la nouvelle offre. Le téléchargement se fait automatiquement sur plusieurs jours, mais les utilisateurs peuvent se rendre dans Compte > Mises à jour pour Office pour la déclencher manuellement.

Rappelons que ce changement représente une évolution plus axée sur le grand public avec l’inclusion de nombreux nouveaux services, ou certains améliorés. C’est le cas par exemple de l’Éditeur, renforcé pour couvrir de nouveaux types de conseils, et disponible d’ailleurs depuis peu comme Extension pour Chrome et Edge (dans une forme moins évoluée).

Parmi les apports, notons un coach de présentation pour PowerPoint, un Designer pour mettre en valeur les informations et les rendre moins rébarbatives, ou encore un complément Money pour Excel dédié aux comptes bancaires et à leur gestion.

Il s’agit de la première phase des nouveautés annoncées par Microsoft fin mars. D’autres suivront dans les mois à venir, comme un élargissement de Teams au grand public, divers ajouts dans Edge dont la surveillance des fuites de mots de passe ainsi que des outils de contrôle parental étendus aux smartphones, surtout sous Android.

Rappelons que les tarifs de Microsoft 365 ne changent pas. On reste sur du 6,99 euros par mois ou 69 euros par an pour un utilisateur unique, ou 9,99/99 euros pour six utilisateurs au sein d’un même foyer.