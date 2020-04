Elle fait partie du plan d'action ERAvsCorona et veut « permettre de recueillir et de partager rapidement les données de recherche disponibles ». Comme toujours en pareille situation, plus les données sont disponibles librement, plus les chercheurs peuvent les exploiter et avancer dans leurs recherches.

« Dans le prolongement du soutien spécifique que nous avons apporté à la science ouverte et à l'accès libre au fil des années, il est désormais temps d'intensifier nos efforts et de nous tenir aux côtés de nos chercheurs. Grâce à nos efforts conjoints, nous allons mieux comprendre, diagnostiquer et, à terme, vaincre la pandémie », explique la commissaire à la recherche Mariya Gabriel.

Cette plateforme se présente comme « un environnement européen et mondial, ouvert, fiable et évolutif, dans lequel les chercheurs pourront stocker et partager des ensembles de données, tels que des séquences d'ADN, des structures protidiques, des données provenant de la recherche préclinique et des essais cliniques, ainsi que des données épidémiologiques ».

Pour ce projet, la Commission s’est appuyée sur des partenaires comme l'Institut européen de bioinformatique du Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL-EBI), l'infrastructure Elixir et le projet COMPARE.

De plus amples informations et les conditions pour uploader des données sur la plateforme sont disponibles sur ce site :