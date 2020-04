La version 2004 du système est désormais très proche. Son arrivée dans le canal Release Preview est la dernière étape avant la diffusion via Windows Update, avec les étapes que l’on connait maintenant.

Rappelons que ce canal est dédié aux mises à jour que Microsoft considère comme prêtes. Un dernier tour de piste pour les membres Insiders et une dernière occasion de remarquer d’éventuels problèmes bloquants, le nombre de testeurs augmentant fortement.

La plupart des mises à jour restent dans ce canal une à deux semaines avant d’être lâchées dans la nature. On espère que la version 2004, en développement depuis plus d’un an, provoquera moins de problèmes que les précédentes. La phase de test aura en tout cas été nettement plus longue.

L’arrivée de la May 2020 Update est donc imminente maintenant. Comme toujours, elle ne sera initialement disponible qu’à ceux qui choisiront manuellement de l’installer. La diffusion générale et automatique ne se fera que plusieurs semaines après.

Rappelons que l’installation de ces mises à jour semestrielles n’est pas obligatoire. Depuis l’année dernière, elles sont placées dans une zone spécifique de Windows Update et peuvent y rester pendant un an avant de s’appliquer automatiquement. Celles et ceux qui préfèrent attendre pourront donc prendre leur temps.