Le portable avait déjà été annoncé fin février lors d’une conférence diffusée en direct, suite à l’annulation du MWC de Barcelone.

Pour rappel, le portable de 14" pèse 1,38 kg pour 15,9 mm d’épaisseur, avec un Ryzen 5 3500U, 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage (SSD NVMe) aux commandes. Il existe également un MagicBook 15 (15,6") qui affiche pour sa part 1,53 kg sur la balance et reprend le même trio de CPU, RAM et SSD.

Les portables – sous Windows 10 Home – sont compatibles avec Magic-Link 2.0 qui « permet aux utilisateurs de partager l'écran du smartphone et les fichiers sur l'ordinateur portable ». Cette fonctionnalité permet de « glisser, déposer et modifier leurs fichiers, en utilisant le même clavier et la même souris ».

La version de 14" sera disponible dès demain (rien n’est précisé concernant son grand frère), à partir de 599 euros. Le fabricant annonce la mise en place d’une « offre de remboursement de 100 euros du 16 avril au 10 mai en exclusivité sur Amazon », à qui la justice ordonne de se limiter aux produits alimentaires, d'hygiène et médicaux.

Jusqu’au 28 avril, une montre connectée MagicWatch 2 (46 mm) d’une valeur de 199 euros est offerte pour l’achat d’un MagicBook.