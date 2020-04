Un CAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart) est un petit test rapide ne demandant quasiment aucun effort pour un humain, mais censé être difficile pour un robot. Il est utilisé par CloudFlare en cas de doute sur l’origine d’une demande.

Depuis ses débuts, CloudFlare utilise le système ReCAPTCHA de Google, ce qui soulèvait des questions de respect de la vie privée pour certains. Au début de l’année, Google a annoncé un changement important à son partenaire : l’utilisation de ReCAPTCHA allait devenir payante : « C'est tout à fait leur droit. Cloudflare, compte tenu de notre volume, a sans aucun doute imposé des coûts importants au service reCAPTCHA, même pour Google ».

Après avoir fait le tour des solutions disponibles, le CDN a décidé de changer de fournisseur et de passer chez hCAPTCHA (les raisons de ce choix sont détaillées ici) : « Nous sommes ravis de ce changement, car il permet de résoudre un problème de confidentialité inhérent à l'utilisation d'un service Google que nous avons depuis un certain temps, et nous donne également plus de flexibilité pour personnaliser les CAPTCHA que nous affichons ».

Le but de CloudFlare est d’atteindre à terme le graal du NoCAPTCHA.