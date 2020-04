Il y a trois ans, nous avions lancé ce format comme une actualité avec une structure précise, reprenant une suite de petits articles. Puis nous l'avons fait évoluer. Sa v2 était lancée quelques mois plus tard, en septembre 2017, avec les grandes lignes de ce que nous vous y proposons aujourd'hui.

En octobre, nous avions tenté une nouvelle expérience : mettre #LeBrief dans la colonne de droite, une décision devant nous servir pour la v7 du site. Et le succès a été au rendez-vous. Chaque jour vous êtes nombreux à lire ce condensé d'actualités, gratuit, sans pistage, avec peu (ou pas si vous êtes abonné) de publicités.

Mais pour être constamment à la pointe et innover, il faut savoir faire des choix difficiles. Ainsi, nous avons repensé la v7 autour de trois grands axes : nos analyses, le magazine… et un podcast ! Il représentera désormais notre partie gratuite.

Nous aurions pu faire comme tout le monde et lancer une newsletter éditorialisée réservée à nos lecteurs ou abonnés, mais après tout, pour diffuser du contenu écrit, nous avons déjà le web et un site. Pourquoi nous limiter aux emails qui n'ont jamais été pensés pour ça ?

Le podcast est une tendance émergente qui a, elle, de nombreux intérêts : continuer à vous faire un condensé de l'actualité, mais avec un peu plus de recul, et surtout, vous pourrez entendre nos voix. Peut-être même que nous pourrions vous lire certains de nos articles. Idéal lors de vos déplacements (après le confinement) !

Pour nous, cette décision a ses avantages et ses inconvénients. Cela crée un moment d'échange supplémentaire au sein de l'équipe de manière hebdomadaire et, contrairement aux articles, on peut s'en charger pendant le goûter le jeudi après-midi. Mais cela demande du temps : détecter et préparer les sujets, décider de quoi nous allons parler, enregistrer, monter puis diffuser… c'était impossible en l'état actuel des choses. Il nous fallait donc grappiller du temps quelque part.

C'est là que l'idée de cesser #LeBrief s'est imposée : plutôt que de chasser chaque jour pour vous l'actualité et vous la condenser dans une page unique, nous vous en ferons un résumé hebdomadaire des sujets les plus importants. Nous reviendrons également plus en détail sur un ou deux grands sujets avec, parfois, d'éventuels intervenants qui auront accepté de venir nous prêter main forte. La première diffusion est pour le 8 mai.

Nous allons en effet continuer #LeBrief tout le mois d'avril, puis, juste avant notre anniversaire le 5 mai prochain, le cesser au profit de notre premier podcast. N'hésitez pas à nous dire ce dont vous voudriez que l'on vous parle au sein des commentaires. À vous Cognac-Jay !