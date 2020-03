L’opérateur, comme d’autres l’ont déjà fait avant lui, communique via différents canaux sur « Les gestes simples pour optimiser sa connexion durant le confinement et éviter de saturer Internet ».

Pas de surprise dans les dix recommandations, dont la grande partie consiste à privilégier le fixe et donc le Wi-Fi sur un appareil mobile – à condition de ne pas avoir une box 4G – désactiver les synchronisations automatiques en ligne, etc.

Mais le FAI va plus loin, proposant de désactiver la lecture automatique des vidéos, réduire la qualité de streaming quand c’est possible, de limiter les visioconférences…ou même les jeux en ligne, consommateurs de bande passante.

Dernier élément en gras : « On se sert du partage de connexion de son téléphone seulement dans les endroits où le Wi-Fi passe mal ». Des recommandations plus ou moins bien inspirées, qui ont tout de même fait réagir certains en raison d'un « détail ».

Sur Twitter @posixmeharder interpelle Orange : « magnifique page de 6 Mo… Superbe "optimisation" ». Quelques heures plus tard, l’opérateur reconnaît sa maladresse : « bonjour et merci du signalement et de votre vigilance, on a déjà corrigé et réduit ou désactivé certains assets et continuons à le faire. Nous nous devons de montrer le bon exemple sur ce sujet en effet ! ».

Le poids a depuis été divisé par deux avec environ 3 Mo selon la console de notre navigateur.