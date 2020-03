C’est comme souvent le système mobile pour iPhone et iPad qui reçoit le plus grand nombre de nouveautés, à commencer par neuf nouvelles expressions pour les Memoji et une révision de la barre d’outils de Mail, qui signe le retour de la corbeille.

Le plus gros ajout de cette version est le partage des dossiers iCloud, fonction apparue durant les bêtas d’iOS 13.0, mais qui rencontrait de sérieux soucis de fiabilité. Pour partager un dossier, il faut faire un appui long sur son icône, puis sélectionner Partager et Ajouter des personnes.

iOS 13.4 (surtout iPadOS) améliore également le support des souris, trackpads et claviers, particulièrement des premières. Il ne s’agit plus d’une fonction d’accessibilité mais d’une vraie prise en charge, avec affichage d’un curseur en forme de bulle changeant de forme quand elle rencontre un élément pouvant être activé, selon le contexte.

Le support des souris dépend pour l’instant et malheureusement de ce que vous connecterez en Bluetooth. Le Magic Trackpad 2 d’Apple gère tous les gestes, la Magic Mouse 2 quelques-uns et les autres uniquement le curseur et les manipulations basiques.

Outre l’apparition d’une API CarKey permettant de transformer un iPhone ou une Watch en clé de voiture NFC, iOS 13.4 s’assouplit sur les autorisations de géolocalisation. À vouloir faire « bien », le système était devenu lourd avec des demandes incessantes. Il est donc à nouveau possible d’autoriser une application à avoir toujours accès à la position, même en arrière-plan.

macOS 10.15.4 suit en partie les nouveautés, dont le partage des dossiers iCloud. Le fonctionnement est globalement le même, le menu apparaissant via un clic droit sur le dossier visé. Les capacités sont identiques, avec ajout et gestion des personnes pouvant y accéder, et avec quels droits.

Les abonnés Apple Music gagnent une fonction bienvenue dans Musique : la synchronisation des paroles. Enfin, le contrôle parental s’améliore avec la limitation du temps passé dans Téléphone, FaceTime et Messages, un ajout qui date en fait d’iOS 13.3.

tvOS 13.4 apporte essentiellement des correctifs, ainsi que le partage familial des applications et la possibilité de passer le générique et le résumé des séries tv+. Une version 13.4 du logiciel interne de l’enceinte HomePod est également disponible avec « améliorations globales visant à renforcer la stabilité et la qualité des fonctionnalités ».

Quant à watchOS 6.2, il autorise les développeurs à proposer des achats in-app dans leurs applications, permet d’utiliser l’Apple Watch dans les applications réclamant une authentification de type OAuth (Series 3 et ultérieures) et l’expansion de la fonction ECG au Chili, en Nouvelle-Zélande et en Turquie.

Toutes les nouvelles versions sont disponibles depuis les Paramètres de chaque appareil, à l’exception de watchOS qui a toujours besoin de l’application compagnie sur iPhone.

Les développeurs devront quant à eux récupérer Xcode 11.4 pour prendre en charge ces moutures et les fonctions associées. Les utilisateurs sous Mojave et High Sierra trouveront de leur côté Safari 13.1 et des correctifs de sécurité dans leurs mises à jour.