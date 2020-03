Le 24 février, l’éditeur tenait une conférence dédiée à l’environnement de développement pour macOS. Les vidéos sont désormais en ligne.

Elles se concentrent sur divers sujets abordés : les nouveautés ajoutées récemment, le développement d’applications Blazor, les applications web via SignalR et Azure, ASP.NET Core, serverless, applications mobiles via Xamarin, développement de jeux avec Unity et productivité pendant le développement .NET.

Toutes les vidéos (et diaporamas) sont disponibles depuis le billet de blog.