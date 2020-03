La Commission britannique pour l'égalité et les droits de l'homme (EHRC) a déclaré que l'utilisation publique de la reconnaissance biométrique faciale devrait être suspendue jusqu'à ce que son impact ait été examiné de manière indépendante et que les lois régissant son application se soient améliorées, relève le Guardian.

Elle estime en effet que la surveillance de masse du public dans les centres commerciaux ou lors d'événements tels que les concerts ou des réunions sportives, par des policiers utilisant un logiciel de reconnaissance faciale, pourrait amplifier la discrimination raciale et étouffer la liberté d'expression.

Le professeur Peter Fussey, expert en surveillance à l'Université d'Essex, qui a mené le seul examen indépendant des tests effectués par la police métropolitaine, a constaté que la précision n'était vérifiable que dans seulement 19% des cas.

Dans un rapport aux Nations Unies sur les droits civils et politiques au Royaume-Uni, l'EHRC a déclaré : « Les preuves indiquent que de nombreux algorithmes de reconnaissance biométrique faciale identifient à tort et de manière disproportionnée les noirs et les femmes et opèrent donc de manière potentiellement discriminatoire… De telles technologies peuvent reproduire et amplifier les schémas de discrimination dans la police et ont un effet paralysant sur la liberté d'association et d'expression. "

« Il est essentiel que leur utilisation soit suspendue jusqu'à ce que des évaluations d'impact et des consultations solides et indépendantes puissent être effectuées, afin que nous sachions exactement comment cette technologie est utilisée et que nous soyons assurés que nos droits sont respectés », a déclaré Rebecca Hilsenrath, directrice générale de la EHRC.