La nouvelle mouture de l’environnement apporte de nombreux ajouts qui, pour la plupart, apporteront clairement un gain de facilité et/ou de productivité.

Par exemple, les extensions GNOME ont désormais leur propre application, permettant d’en gérer les mises à jour, les paramètres, l’activation/désactivation ou encore la suppression. Elles ne seront donc plus mélangées avec les applications dans Logiciels.

Outre un écran d’accueil remanié et se voulant plus simple et fonctionnel, cette version 3.36 introduit un bouton Ne pas déranger dans la fenêtre de notifications, une capacité que possèdent déjà la plupart des systèmes.

De nombreux autres petits ajouts sont présents, comme un bouton de mise en veille de l’ordinateur, l’ajout d’un œil dans les demandes de mots de passe pour voir ce que l’on écrit, un remaniement des boites de dialogue, la possibilité de renommer les dossiers d’applications et des améliorations graphiques un peu partout (notamment le calendrier et la recherche).

Les paramètres ont été également réorganisés et se veulent plus simples d’accès. La section dédiée à la vie privée liste maintenant les applications ayant obtenu des autorisations pour la position géographique, la caméra et le micro. Il est donc possible de les révoquer un par un pour chaque application.

Concernant les applications intégrées, là encore il y a du neuf. Logiciels détecte désormais les connexions limitées (avec quota) et coupe automatiquement les mises à jour, le contrôle parental peut être configuré à la première initialisation complète du système, Machines intègre un tutoriel et le navigateur Web gère le thèmes sombres et affiche directement les PDF.

Comme toujours avec GNOME, il faudra attendre que la distribution utilisée en propose la mise à jour. Dans certains cas, il est même possible que cette version soit réservée à l’itération majeure suivante du système.