Alors qu’Emmanuel Macron s’adressera aux Français ce soir à 20h, le président américain s’est prêté à cet exercice hier pour annoncer « plusieurs actions fortes, mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains », rapporte Radio-Canada.

Il a ainsi annoncé la fermeture des frontières pour les vols au départ de l’Europe, à l’exception du Royaume-Uni (pourtant aussi touché par le Covid-19 selon l’OMS) : « Ces interdictions s'appliqueront non seulement aux énormes échanges commerciaux et au fret, mais aussi à plusieurs autres choses au fur et à mesure que nous obtiendrons l'autorisation ».

Sur Twitter, il est rapidement revenu sur cette déclaration : « Il est très important que tous les pays et les entreprises sachent que le commerce ne sera en aucun cas touché par la restriction de 30 jours sur les voyages en provenance d'Europe. La restriction arrête les personnes, pas les marchandises ».

Ce n’est pas la seule incohérence, selon nos confrères : « Dans la proclamation officielle publiée par la Maison-Blanche, les restrictions s'appliquent plus précisément aux 26 États européens membres de la zone Schengen […] et non à la cinquantaine de pays du continent ou aux 27 pays de l'Union européenne, comme la déclaration de M. Trump le laissait supposer ».

Selon des sources de Reuters, la Maison Blanche aurait également décidé de classifier les réunions des responsables fédéraux sur le coronavirus, « une étape inhabituelle qui limite les informations et entrave la réponse du gouvernement américain à la contagion ». « Ces réunions ne devraient pas être classifiées. C'était inutile », affirme un responsable à nos confrères sous couvert d'anonymat.