Nouvelle journée, nouvelle vague d'événements reportés ou tout simplement supprimés… et pas des moindres. La plus grosse annonce, à plus d'un titre, est sans doute la décision de Google de ne plus tenir sa conférence I/O 2020.

Tout d'abord parce que c'est un temps fort de l'écosystème de la société. Ensuite parce qu'elle était prévue du 12 au 24 mai. Ainsi, c'est avec plus de deux mois d'avance que le géant américain prend les devants. Sans doute pour éviter tout risque, mais cela va commencer à poser certaines questions pour les événements prévus après les mois de mars et avril, qui concentraient pour le moment le gros des annonces d'annulations ou de reports.

Quid du Computex, de l'E3 ou de Vivatech, devant se tenir en juin ? Pour le moment les organisateurs font le dos rond, attendant sans doute de voir comment la situation va évoluer d'ici le mois prochain avant de se positionner.

Quoi qu'il en soit, Google précise que les participants seront bien entendu remboursés d'ici le 13 mars et que des mesures seront prises dans les prochaines semaines. Sans doute pour un accès en ligne aux ressources préparées pour l'occasion. Concernant la keynote d'ouverture, en général lieu de nombreuses annonces, elle devrait tout de même être mise en ligne. Des détails complémentaires devraient être annoncés d'ici peu.

Pour rappel, Google avait précédemment annulé son Cloud Next au profit d'une édition en ligne. La même opération va être menée pour la participation de l'entreprise initialement prévue à la Game Developers Conference (GDC), elle aussi reportée.

De son côté, Adobe annonce l'annulation de son Summit 2020, qui devait se tenir du 29 mars au 2 avril prochain. Là aussi un remboursement est évoqué, sans aucune date de report prévue.

Plus proche de nous, l'AWS Summit de Paris, prévu pour le 17 mars, ne se tiendra pas non plus. Il sera remplacé par un événement virtuel dont les modalités doivent être annoncées sous peu. Un AWSome Day Online, sponsorisé par Intel, est déjà prévu pour le 19 mars. Il devrait donc se tenir après cette date. L'AWS Education Day du 3 mars a par contre été maintenu, sans doute du fait de sa moindre envergure.