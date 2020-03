Suite à des désistements, on s'attendait à une Game Developers Conference allégée, elle n'aura finalement pas lieu en mars. Les organisateurs viennent d'annoncer qu'il faudra attendre cet été, sans plus de détails. Le Global Summit de l'Open Compute Project est de son côté totalement annulé, ainsi que ses évènements annexes, les organisateurs devant en dire plus dans les prochains jours sur ce que cela implique pour les participants et sponsors.

De telles décisions sont prises un peu partout dans le monde, bien au-delà du MWC de Barcelone qui avait été le premier salon international à fermer ses portes face à l'épidémie de Coronavirus (Covid-19). Le cadre dépasse le secteur des nouvelles technologies puisque le salon international de l'agriculture a été fermé avec un jour d'avance, celui de l'automobile de Genève annulé, comme le salon du Livre, etc.

On attend de voir si NVIDIA maintiendra sa GTC, qui doit se tenir dans trois semaines à San Jose. Plus proche de nous, se pose la question de l'IT Partners qui soit se tenir du 11 au 12 mars à Disneyland Paris. Le gouvernement a en effet annoncé l'annulation de « tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné », or le salon se vantait d'avoir reçu près de 7 000 « décideurs » sur sa seconde journée l'année dernière.