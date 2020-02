Reprenant la dénomination de ses appareils photo, le fabricant met à jour ses smartphones. Le Xperia 1 II est, selon le fabricant, le premier « au monde qui prend des photos en rafale jusqu’à 20 ips avec suivi AF/AE et une connectivité 5G ». Il est étanche et certifié IP68.

Il intègre un écran OLED 4K HDR 21:9 de 6,5", un Snapdragon 865 avec 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage, Android 10, trois capteurs optiques de 12 Mpixels à l’arrière, une couche de verre Corning Gorilla 6… et tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone à 1 200 euros (disponible au printemps). Tous les détails techniques sont disponibles par ici.

Le Xperia 10 II est un modèle de milieu de gamme annoncé à 369 euros. Il dispose aussi d’Android 10, est certifié IP68 et débarquera au printemps.

La diagonale de son écran OLED mesure 6" avec un Snapdragon 665 aux commandes, épaulé par 4 Go de mémoire et 128 Go de stockage. Trois caméras de 12, 8 et 8 Mpixels sont présentes à l’arrière. Toutes les caractéristiques techniques sont disponibles sur cette page.