Nouveau psychodrame dans monde de la distribution audiovisuelle. Selon la Lettre A, Molotov a attaqué TF1 et M6 pour abus de position dominante et entente.

« Elle accuse les deux chaînes de favoriser leur propre service Salto à son détriment » expliquent nos confrères. Le service fondée par JeanDavid Blanc et Pierre Lescure notamment refuse encore et toujours de payer les nouveaux tarifs exigés par les chaînes, lesquels se sont envolés au fur et à mesure que Molotov gagnait en popularité.

La plateforme n’est plus sous contrat avec TF1 et M6. « La start-up refuse de payer les nouveaux tarifs exigés - à lui seul, TF1 pourrait réclamer autour de 5 millions € par an, soit trois fois plus que dans le contrat de 2015 » explique La Lettre A.